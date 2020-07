Cds – Serie A, la Lega boccia il nuovo format proposto da De Laurentiis

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla della proposta del nuovo format per la Serie A; una proposta bocciata dalla Lega.

La proposta, avanzata da De Laurentiis e studiata dalla FIGC, prevede che ci sia una suddivisione in due gironi, da 10 squadre ciascuna, delle squadre di Serie A; alla fine delle partite giocate, si dovrebbero creare 3 poule: una per lo scudetto, una per l’Europa League e l’altra per la salvezza. Una proposta bocciata in partenza, dato dal fatto che è incompatibile con i diritti televisivi.

La Lega ritiene che se il campionato ripartirà il 12-13 settembre ci sarà tempo a sufficienza per concluderlo normalmente. In tutto questo c’è da considerare quando si potranno riaprire al pubblico gli stadi, dato che il botteghino garantisce entrate. Oggi, infine, è prevista un’assemblea a Milano in cui si potrebbe parlare anche del cambio di format, dato che è stato al centro di molte telefonate.