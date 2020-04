CdS – Serie A, si punta alla ripartenza entro il 31 maggio

Si cerca di riprendere il prima possibile, cercando di evitare problemi e di sperare che la pandemia lo concederà. Il calcio italiano pianifica la sua ripresa per il 31 maggio, qualcuno spera anche la settimana precedente: secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sporr, la data intorno al 27 maggio potrebbe essere sfruttare per recuperare le 4 gare della venticinquesima giornata che andranno recuperate. Il Presidente FIGC Gabriele Gravina e il ministro Spadafora sono in contatto continuo per ottenere il permesso aiai club di convocare i giocatori una settimana prima rispetto al 4 maggio, quindi il 27 aprile i calciatori potrebbero tornare nei propri centri sportivi per effettuale i test medici necessari per ricominciare.