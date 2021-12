CdS – Napoli, Spalletti è mancato il piano B contro lo Spezia

Il Corriere dello Sport scrive del Napoli e della sconfitta contro lo Spezia: “A Spalletti è mancato il piano B. Perché senza la spinta dei due registi la manovra azzurra si è rallentata, diventando prevedibile e consentendo allo Spezia di recuperare le posizioni in copertura. Così non è rimasto al Napoli che puntare sull’iniziativa generosa di Politano e Lozano, ma il loro felice uno contro uno non ha prodotto i risultati sperati. Le sostituzioni di Spalletti nel finale hanno messo energie fresche, ma anche tanto disordine. Dall’arrembaggio confuso quasi mai arriva un buon risultato. Così è stato anche stavolta. Chissà che non coltivi anche il rimorso di non aver schierato prima Elmas, uno dei rincalzi migliori e in stato di grazia, come ha dimostrato nei quindici minuti di gioco che gli sono stati concessi”.