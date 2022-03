CdS – Spalletti nello spogliatoio e i due annunci solenni ai giocatori

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, ha citato alcune frasi che Luciano Spalletti avrebbe detto ai giocatori del Napoli nello spogliatoio:

“Ho due notizie da darvi. L’annuncio solenne ai giocatori negli spogliatoi dell’Olimpico dopo la trafila dei microfoni e l’elogio del carattere. Siete primi in classifica! E giù applausi, risate e sprazzi di gioia vera. E poi, giusto per tenere ancora più alto il morale della truppa, via con il jolly del meritato riposo in coda alla mitragliata di impegni in serie. Ci vediamo mercoledì! Cioèè domani. Pausa raddoppiata, adios stress e tossine: domenica si va in scena coi ragazzi di Pioli, il profumo dello scudetto è ovunque e il signor Luciano ha ritenuto di allentare la pressione innescata dalle aspettative”.