Fabian Ruiz torna in Spagna stasera, con il rischio di non partire titolare. Scrive così il Corriere dello Sport:

“Questa è casa sua e stavolta c’è un derby personale: si torna in Spagna, dove è una stellina, ed è inutile fingere di essere ignaro di ciò che giri in quel Paese che gli appartiene per intero. Mica tutte le partite sono uguali: Fabian per la prima volta sente di essere in ballottaggio (e in svantaggio rispetto a Lobotka) e che però va a respirare il profumo d’una terra tutta sua”.