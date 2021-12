CdS – Super offerta del Toronto ad Insigne, ma il capitano non lascerà a gennaio il Napoli. Le cifre

Il Corriere dello Sport scrive che il Napoli non ha nessuna intenzione di liberare Lorenzo Insigne a gennaio. Il quotidiano, a proposito del futuro del capitano del Napoli e dell’interesse del Toronto per il calciatore azzurro scrive: “Dal Canada hanno capito che, probabilmente, non basterà neanche una cospicua offerta per far vacillare De Laurentiis: però per dare una svolta alla trattativa, pure questa possibilità comincia a farsi strada. Insigne va in scadenza a giugno, il suo manager, Pisacane, non può trattare (ufficialmente) prima di Capodanno, ma certe cose accadono fatalmente, verrebbe da dire. Il quadriennale da sette milioni, più o meno, è pronto, ma il Napoli se la sta giocando su tutti i fronti, e neanche la minima tentazione di rinunciare al suo fantasista: ha già lasciato che Manolas decollasse da Capodichino ma in quell’affare si nascondeva un malessere stagionato tra Adl ed il greco e una decina di milioni d’ingaggio (al lordo) tagliati in un colpo solo. Questa pare proprio un’altra storia, seppur avviata ai titoli di coda”.