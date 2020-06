L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta di come l’algoritmo proposto dalla Lega in caso di un nuovo stop del campionato non deciderà solo i piazzamenti per le coppe europee e le retrocessioni, bensì anche per chi vincerà lo Scudetto. Oggi, durante il Consiglio Federale si tornerà a discutere, nonostante molti club siano in disaccordo: qualora ci fossero dei ricordi, la Lega Serie A è convinta che il decreto Rilancio la metta in una posizione di forza.