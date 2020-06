Cengiz Under è ad un passo dall’addio alla Roma ed è vicinissimo il suo passaggio al Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club giallorosso si priverà del giocatore sia per motivi economici sia per il fatto che il giocatore non piace molto a Fonseca, sopratutto per la sua propensione a rientrare poco per aiutare nella fase difensiva.