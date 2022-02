CdS – Venezia-Napoli, Osimhen ed Insigne possono tornare titolari

Il Corriere dello Sport scrive a proposito del Napoli in vista della trasferta col Venezia: “Il centravanti mascherato e il capitano con la valigia. La lunga vigilia è finita: la sosta è in archivio, il campionato del Napoli è pronto a entrare in una fase tanto delicata quanto stimolante. Colorare d’azzurro la Laguna è l’unica soluzione utile in vista della grande sfida con l’Inter in programma domenica 12 al Maradona; è l’unica possibilità per continuare a collezionare le chiavi che potrebbero riaprire le porte-scudetto”.