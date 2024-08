CdS – Verona-Napoli, la probabile formazione: ecco le scelte di Conte

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte di formazione di Antonio Conte, allenatore del Napoli, per la gara contro il Verona, valida per la prima giornata di campionato, in programma domenica 18 agosto alle ore 18:30. Secondo il quotidiano, Mathias Olivera potrebbe giocarsi un posto da titolare. L’uruguagio avrà molti più allenamenti nelle gambe e può far rifiatare Spinazzola sulla sinistra, ma soprattutto potrebbe essere impiegato come braccetto di difesa, con conseguente spostamento di Buongiorno al centro e Rrahmani sulla destra, con Giovanni Di Lorenzo che tornerebbe a fare l’esterno di centrocampo al posto di Pasquale Mazzocchi. Confermati Lobotka e Anguissa a centrocampo, con Politano, Kvaratskhelia e Raspadori in attacco: “Olivera, l’ultimo a rientrare dopo le fatiche della Coppa America, avrà un bel po’ di allenamenti in più nelle gambe per trovare la forma e prendersi, perché no, una maglia da titolare contro l’Hellas. L’uruguaiano può dare respiro a Spinazzola, sulla fascia, ma può essere anche il braccetto di sinistra della difesa a tre, facendo scalare Buongiorno al centro, Rrahmani a destra e Di Lorenzo sulla fascia al posto di Mazzocchi. Per il resto le scelte sono più o meno obbligate: Lobotka e Anguissa a centrocampo, non avendo al momento ricambi nei rispettivi ruoli, Kvaratskhelia e Politano dietro la punta, che sulla carta dovrebbe essere ancora Raspadori. L’azzurro è il favorito, ma i complimenti fatti da Conte a Simeone dopo la partita con il Modena potrebbero indurre l’allenatore a riflettere su chi mandare in campo al Bentegodi tra Jack, in difficoltà in Coppa, e il Cholito, entrato col piglio giusto”.