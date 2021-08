Un solo dubbio, data l’assenza di Demme per infortunio, per Luciano Spalletti in vista del primo match di campionato contro il Venezia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico sarebbe tentato di schierare Elmas dal primo minuto al posto di Lobotka, risparmiando Fabian Ruiz apparso ancora in ritardo di condizione. Il lieve infortunio ad Insigne non sembra preoccupare, ed il capitano azzurro potrebbe scendere in campo regolarmente.