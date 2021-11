CdS, Zazzaroni: “Italia ?Un’altra eliminazione sarebbe una disgrazia sportiva e sociale”

“Meritiamo gli esami di riparazione. Il campo ci ha rimandato in coraggio e lucidità, prima che in qualità tecnica: è proprio in personalità che siamo risultati largamente insufficienti”. È netto il giudizio di Ivan Zazzaroni all’indomani del pareggio contro l’Irlanda del Nord costato all’Italia l’accesso diretto al Mondiale. Dalle colonne del Corriere dello Sport, il direttore sottolinea come gli Azzurri abbiano sbattuto addosso ad una squadra da lui definita “di serie B: soprattutto i due confronti con la Svizzera e quello con la Bulgaria ci hanno riportato indietro di parecchi mesi”. È il momento di “scegliere con coraggio”, con contezza dei propri limiti, anche perché l’Italia non può permettersi di saltare il secondo Mondiale di fila: “Una quaresima di otto anni – chiosa Zazzaroni – sarebbe una disgrazia sportiva e sociale”.