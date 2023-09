CDS, Zazzaroni: “La squadra avverte la debolezza del tecnico”

Il direttore del Corriere dello Sport, ha espresso in maniera netta, una sua riflessione sul momento della squadra partenopea:

“A Bologna non sarà semplice vincere per nessuno, è una squadra ben organizzata. La squadra partenopea ha vinto con delle gerarchie ben definite, Kvara e Osimhen giocavano sempre. La squadra percepisce la debolezza del tecnico. Ci vuole un pò di psicologia, arrivi a sostituire un allenatore che ha ottenuto uno scudetto storico avendo equilibri e gerarchie chiare. Mettere fuori politano che è il più in forma di tutti, per far giocare raspadori largo a destra e tenere fuori Lindstrom è una cosa che non capisco”