CdS, Zazzaroni sbotta: “Dal Governo bugie e populismo! Il mondo sportivo non ha ottenuto risposte”

Ivan Zazzaroni sferra l’attacco al Governo nel suo editoriale odierno. Il direttore del Corriere dello Sport, in particolare, accusa la politica di aver mantenuto fino ad ora sulle spine il mondo dello sport, non dando mai concrete risposte: “Cos’ha chiesto il mondo sportivo all’Esecutivo? E quali risposte (non) ha ottenuto? Dalla spalmatura delle perdite alla riduzione dell’Irap, dal beneficio del credito d’imposta per le ricapitalizzazioni al recupero per due anni delle entrate del betting, tutta una serie di soluzioni che non avrebbero inciso sulle casse dello Stato. Tutt’altro. Domina il silenzio.

Da settimane incassiamo stupiti ma non troppo ipocrisie, vaneggiamenti, bugie e esercizi di populismo relativi a ipotetiche pretese «del calcio dei privilegiati», e più in generale dello sport, in un momento di crisi gravissima di tutto il Paese. Per fare chiarezza e tentare di fornire un’informazione corretta, abbiamo preparato questo bignamino delle proposte, otto, e delle non-risposte, altrettante”.