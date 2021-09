Scrive il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: “In casa Napoli a tenere banco è sempre la questione relativa al rinnovo di Insigne. Per ora non si registrano novità. Tutto è fondamentalmente fermo. Ci saranno nuovi contatti, difficile però prevedere quello che potrebbe succedere. Insigne a Napoli sta bene e vorrebbe sicuramente proseguire la sua avventura in maglia azzurra, ma serve un accordo. Per questo le prossime settimane saranno molto importanti”.