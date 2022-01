Ceccarini: “Digne, il Chelsea in vantaggio sull’Inter, sondaggio del Napoli”

Scrive il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: “L’Inter intanto sta valutando anche alcune ipotesi per la fascia sinistra. Un giocatore che piace è Digne. Il francese non rientra nei piani tecnici di Benitez e quindi con ogni probabilità lascerà l’Everton già nella sessione di gennaio. Ancora non c’è l’apertura totale ad un prestito. Su di lui però c’è il Chelsea, che deve sostituire l’infortunato Chilwell. Il club inglese in questo momento è in vantaggio ma l’Inter si è fatta sotto. In Italia anche il Napoli ha già fatto un sondaggio”.