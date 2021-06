Ceccarini: “Il Napoli cerca tre rinforzi, su Hysaj c’è forte la Fiorentina”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli cerca un difensore centrale, un esterno sinistro, un centrocampista. In attacco è a posto. In questa fase sta valutando. Potrebbero partire Koulibaly e Fabian Ruiz. Da monitorare la fascia sinistra con le condizioni di Ghoulam. Gattuso? Potenzialmente molti giocatori del Napoli potrebbero vestire la maglia della Fiorentina. Oggi è complicato per la Viola prendere un giocatore del Napoli. C’è un interesse forte per Hysaj, che si svincolerà a parametro 0. Per il centrocampo loro stanno andando forte per Sergio Oliveira del Porto. Politano piace a Gattuso ma mi sembra di intuire che la Fiorentina sonda il mercato internazionale”.