Ceccarini: “Il Napoli prenderebbe subito Tagliafico in prestito secco, piace Olivera”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista: “Tagliafico? Il Napoli lo prenderebbe anche domattina se lo potesse prendere con il prestito secco. L’agente sta cercando di convincere l’Ajax con questa formula. Il Napoli non si vuole impegnare di più in un’altra formula. Piace anche Olivera del Getafe e magari il Napoli ne tratta altri che noi non conosciamo. Alcuni giocatori in estate libereranno ingaggi e il Napoli ne prenderà altri con ingaggi più bassi. Peraltro Fabian Ruiz e Koulibaly anche potrebbero lasciare il Napoli in estate. Molto comunque dipenderà dal piazzamento finale”.