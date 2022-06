Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ostigard non è l’unica pista per la difesa, come quarto centrale, anche se si può fare in prestito con diritto di riscatto e quindi è da tenere sott’occhio. Mertens? Per il rinnovo bisognerà aspettare ancora una settimana. Non riesco a sbilanciarmi, ci sono tanti fattori da tenere in considerazione”.