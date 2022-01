Ceferin: “Il Covid torna a far paura ma abbiamo più certezze del passato”

Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, in occasione della sua visita a Expo 2020 Dubai ha parlato di diversi temi, dal Covid ai Mondiali ogni 2 anni. Queste le sue parole: “Il Covid sta correndo di nuovo ma preoccuparsi non aiuta, bisogna prima risolvere i problemi. Siamo ancora ottimisti. Pensiamo che andrà tutto bene. La situazione l’anno scorso era peggiore di questa, perchè non conoscevamo il virus ed era più dura. Ora ci sono i vaccini. Sono ottimista e penso che i grandi eventi” del calcio mondiale “potranno ancora andare avanti e gli spettatori potranno assistere”. Sui Mondiali ogni 2 anni: “La Coppa del Mondo deve essere ogni quattro anni per essere interessante. Inoltre, se si terrà ogni due anni, cannibalizzerà il calcio femminile, altri sport, i Giochi olimpici e così via. Non scherziamo. È semplicemente una cattiva idea. La Coppa del Mondo è il più grande evento di calcio e deve essere ogni quattro anni. È molto chiaro, circa il 75% dei fan in tutto il mondo rifiuta l’idea di realizzarla ogni due anni”.