Ceferin, nuovo attacco ad Agnelli: “Stava tramando cose che non mi sono mai state dette”

Dopo il caos creato dalla creazione della Superlega, idea naufragata dopo appena 48 ore, Alexander Ceferin è tornato a parlare di Andrea Agnelli. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate durante un’intervista al Daily Mail:

E’ stata una settimana molto stressante. Sabato sono andato in Svizzera in auto, e dopo otto ore di viaggio stavo già preparando il discorso per affrontare l’argomento sulla nuova riforma delle coppe europee. Stavo anche per ringraziare Agnelli, ma da allora ho modificato il discorso 4 volte. Stavano tramando cose che non mi sono mai state dette, e il tizio (riferendosi ad Agnelli) mi ripeteva “Non è vero, non è vero”. Invece era vero e ho dovuto espormi pubblicamente per raccontare ciò che stava succedendo.”