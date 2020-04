Cellino: “Ribadisco, Serie A per me chiusa: non schiererò il mio Brescia”

Massimo Cellino resta fermo, fermissimo, sulle posizioni già espresse: per il presidente del Brescia l’attuale stagione può considerarsi chiusa, nulla gli può far cambiare idea: “Ribadisco che se si riprenderà a giocare io non schiererò la squadra” ha dichiarato in un’intervista al Giornale di Brescia. “Non è una provocazione: mi diano i punti di penalizzazione che vogliono, mi assumo tutte le responsabilità del caso”.

“Sto vedendo troppo egoismo e troppe persone che cercano di approfittare di questa situazione. Lotito vuol tornare a giocare? Raglio d’asino non giunge in paradiso si dice a casa mia: io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato. Tra l’altro non so nemmeno se rappresenti la visto che del club è solo presidente del comitato di gestione…”.

Il patron delle ‘Rondinelle’ ne ha anche per Gravina, accusato di essere troppo tollerante in merito alle finanze disastrate di alcuni club”. “Gravina? Vada meno in tv e controlli meglio i conti delle società. E venga a fare un giro a Brescia. Io non voglio vantaggi e non ho paura di retrocedere perché non fallisco e perché la Serie A ce la riprenderemo”.