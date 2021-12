Cesarano contro il designatore Rocchi: “Il Napoli non è una palestra per giovani arbitri, merita rispetto!”

Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non può essere palestra per i giovani arbitri, merita rispetto. Non dico che l’arbitraggio di Pezzuto sia stato determinante, ma anche quello ha contribuito allo sbandamento azzurro nel finale. Meno male che è intervenuto il VAR sul 3-2. Ma io dico: tu, Rocchi, non puoi mandare Pezzuto ad arbitrare la capolista di Serie A e poi mandi Valeri a fare il Vicenza in Serie B”.