Cesari: “E’ rigore tutta la vita il fallo di Ferrari su Politano, Mazzoleni al VAR in quel caso sarebbe potuto intervenire”

Graziano Cesari, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Per me è rigore tutta la vita il fallo di Ferrari su Politano. Ferrari ha allungato le mani ed ha colpito l’avversario perché è andato in difficoltà ed ha impedito la progressione di Politano. La differenza di statura e grandezza morfologica è una questione naturale. Non tutti i calciatori possono essere uguali. Perché Ferrari non ha lasciato proseguire la corsa di Politano? Lì non è questione di equilibrio ma è interruzione di gioco. Mazzoleni al VAR in quel caso sarebbe potuto intervenire. Quello è un chiaro ed evidente errore. Il gioco non è cambiato. E’ cambiata soltanto l’interpretazione dei calci di rigore rispetto all’anno scorso. Se è cambiata l’interpretazione, vuol dire che qualcosa non va. Il VAR è nato da poco, gli arbitri devono abituarsi allo strumento e c’è poca casistica. Solo in seguito, con una casistica importante, si potrà arrivare ad una decisione univoca. Dichiarazioni di Orsato? Non chiedetelo a me. Probabilmente da quella vicinanza non ha visto bene. Nell’occasione del fallo di Pjanic in Inter-Juventus il VAR non poteva intervenire”.