Cessione Milik, La Repubblica: “Il polacco ha aperto alla Roma. Decisivi i prossimi giorni”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, la via giallorossa per Arek Milik è davvero percorribile. Il polacco ha aperto la porta alla squadra capitolina. L’intricata vicenda di calciomercato che ha il suo nome, sin dalle fasi iniziali del mercato, potrebbe giungere ad una soluzione. Di seguito, la richiesta per chiudere l’operazione.

Le parole del quotidiano sportivo: “Il giocatore spera ancora di poter convincere in extremis la Juventus, ma la Roma continua a fare sul serio ed è pronta a chiudere l’operazione con il Napoli senza inserire Under. Venti milioni più bonus potrebbero rappresentare l’offerta giusta. Il bomber polacco ha aperto all’ipotesi del trasferimento in giallorosso, quindi i prossimi giorni saranno decisivi. L’operazione è slegata da Veretout, obiettivo per il centrocampo che il Napoli prenderà in considerazione soltanto dopo la cessione di Koulibaly”.