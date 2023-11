Champions, Benfica-Inter 3-3: grande rimonta della squadra di Inzaghi

Finisce 3-3 al da Luz. Partita senza logica quella andata in scena in terra portoghese con un primo tempo chiuso 3-0 per i padroni di casa con la tripletta di Joao Mario (5′, 13′ e 34′), ma nel secondo tempo gli uomini di Inzaghi mostrano grande carattere e riescono a rimontare fino al 3-3, colpendo anche un clamoroso palo allo scadere con Barella. Le marcature interiste portano la firma di Arnautovic (51′), Frattesi (58′) e Sanchez (72′) su calcio di rigore conquistato dal subentrato Thuram. Al minuto 84′ rosso diretto, dopo on field review, per Antonio Silva per un duro fallo ai danni di Barella. Benfica che conquista così il suo primo punto di questa Champions, mentre l’Inter si porta a quota 11, a pari punti con la Real Sociedad: per il primo posto servirà adesso battere i baschi. Palma del migliore in campo che va a Joao Mario.