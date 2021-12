Champions, i risultati: Barcellona e Siviglia in Europa League! Avanti il Benfica

Termina quasi definitivamente la fase a gironi della Champions League. Resta da capire solo quale sarà il futuro dell’Atalanta, e si deciderà domani nel pomeriggio al Gewiss Stadium contro il Villarreal, dopo la decisione di rinviare il match causa neve. Debacle del Barcellona a Monaco di Baviera e catalani costretti a retrocedere in Europa League in virtù del 3-0. Un avversario tostissimo per il Napoli, qualora dovesse superare il turno. Lo stesso vale per il Siviglia, finito terzo nel girone. Ecco tutti i risultati:

Juventus-Malmo 1-0 (giocata alle 18:45)

Zenit-Chelsea 3-3 (giocata alle 18:45)

Bayern Monaco-Barcellona 3-0

Benfica-Dinamo Kiev 2-0

Salisburgo-Siviglia 1-0

Wolfsburg-Lille 1-3

Manchester United-Young Boys 1-1