Terminano gli ottavi di Champions League con le due sfide di questa sera. Sconfitta per 2-1 per la Lazio all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, che sancisce l’uscita dei biancocelesti in virtù anche dell’1-4 dell’andata. Due vittorie su due invece per il Chelsea con l’Atletico Madrid: dopo lo 0-1 del Metropolitano, è arrivato il 2-0 a Londra. I Blues e la squadra di Flick approdano dunque ai quarti, dove non ci sono squadre italiane.