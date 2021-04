Champions, i risultati: spettacolo a Parigi, Pochettino in semifinale! Chelsea, sconfitta indolore

Sono appena terminati i quarti di finale di Champions League. Vittoria del Bayern Monaco al Parco dei Principi contro il PSG per 0-1, grazie alla rete di Choupo Moting. Inutile ai fini della qualificazione, visto che in virtù del 2-3 dell’andata, la squadra di Pochettino è approdata in semifinale. Una partita pazzesca sotto tutti i punti di vista, che ha regalato perle dal punto di vista tecnico da parte dei protagonisti: Neymar, Mbappé, Di Maria, Coman, Sané, Muller. Ma non solo. Splendide anche le chiusure difensive dei vari Hernandez, Gueye e Neuer, difensore aggiunto.

Non solo PSG-Bayern, in programma c’era anche Chelsea-Porto: dopo lo 0-2 dell’andata e tra la disattenzione generale visto il replay della finale dello scorso anno a Parigi, Taremi ha segnato il gol dell’anno. Troppo tardi, però. Proprio come Pochettino, anche Tuchel approda in semifinale, tra l’altro entrambi dopo essere subentrati.