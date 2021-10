Champions, il Milane cade ancora contro il Porto. L’Inter batte lo Sheriff

Niente da fare per il Milan ancora a secco in Champions League. La squadra di Pioli perde 1-0 contro il Porto e resta a zero punti nel gruppo B. Allo Stadio do Dragão primi 45′ giocati ad alta intensità e complicati per i rossoneri con i portoghesi pericolossisimi col palo colpito dal limite da Luis Diaz dopo una palla persa da Bennacer. Nella ripresa arriva al 65′ la rete della vittoira della squadra di Sergio Conceiçao. Joao Mario salta Kalulu e va al cross, Oliveira al volo svirgola e la palla si impenna, dopo uno scontro tra Taremi e Bennacer il pallone rimane buono per Luis Diaz sui sedici metri con un destro a giro supera Tatarusanu.

A San Siro l’Inter batte 3-1 lo Sheriff nel match valido per la terza gioranata della fase a gironi di Champions League. Al 35′ nerazzurri avanti 1-0 all’intervallo grazie al gol di Dzeko. Una rete trovata dopo un lungo assedio da parte della squadra di Inzaghi, con il portiere dello Sheriff Celeadnic spesso decisivo. Al 52′ lo Sheriff pareggia su calcio di punizione con una splendida conclusione di Till. Passano solo 6′ e l’Inter si riporta in vantaggio: Vidal s’inserisce in area sull’assist di Dzeko e a tu per tu col portiere non sbaglia. Al 67′ la squadra di Inzaghi chiude il match: angolo di Brozovic e sponda di Dumfries per De Vrij, che gira di destro di prima intenzione e firma il 3-1.