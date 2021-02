Champions, Lazio-Bayern Monaco 4-1: nessun problema per i tedeschi

All’Olimpico un Bayern Monaco straripante affonda 4-1 la Lazio e mette l’ipoteca per la qualificazione ai quarti di Champions League. I tedeschi passano subito in vantaggio, al 9′ orribilie retropassaggio di Musacchio a Reina, palla troppa lenta, Lewandowski ringrazia: arpiona, tira e segna. Al 24′ il Bayern raddoppia con una ripartenza: Da Goretzka al liberissimo diciassettenne Musiala che incrocia facendo due il 2-0. Al 42′ altro contropiede bavarese: Coman è una furia, Reina respinge, Sané è solo in area sulla respinta e firma il 3-0. La ripresa per la Lazio parte ancora malissimo, dopo un minuto e pochi secondi azione offensiva sbagliata, Sané brucia Patric, palla in mezzo e Acerbi, per anticipare Davies, mette la palla nella propria porta. Quattro minuti dopo i bavaresi si rilassano, dormita difensiva e Correa puntando Alaba gli ruba il tempo: destro incrociato e 1-4.