Champions League, a rischio gli ottavi tra Lipsia e Liverpool: vietato l’ingresso in Germania agli inglesi

Stando a quanto riportato dal portale di Rai Sport, il normale svolgimento della partita Lipsia-Liverpool valida per gli ottavi di Champions League, in programma il 16 febbraio, è a rischio. Il motivo sono le restrizioni del coronavirus imposte dal governo tedesco fino a 17 febbraio per chi viene dal Regno Unito. Respinta anche la richiesta per un permesso speciale per il Liverpool da parte della polizia, che aspetterà fino all’8 febbraio per la decisione definitiva. Nel frattempo la società tedesca si muove alla ricerca di una soluzione e nel caso non dovesse essere trovata, il Lipsia rischierebbe una sconfitta a tavolino.