Al Signal Iduna Park il ritorno degli ottavi di finale tra Dortmund e Siviglia finisce 2-2. Ai padroni di casa basta il pareggio per passare ai quarti di finale, dopo la vittoria per 3-2 in terra spagnola. Mattatore della serata è ancora una volta Erling Braut Haaland, che con l’ennesima doppietta della stagione mette in cassaforte il passaggio del turno e allunga sempre di più dai suoi inseguitori nella classifica marcatori di questa edizione della Champions League.