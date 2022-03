Clamorosa eliminazione per la Juventus in Champions League. Dopo un buon primo tempo, i bianconeri sono caduti sotto i colpi del Villarreal: addirittura tre i gol segnati, di cui due su rigore con Gerard Moreno e Danjuma. Nel mezzo, il gol di Pau Torres. La Serie A non ha più squadre in Champions.

Ai quarti andrà anche il Chelsea, che ha battuto il Lille 1-2 nella sfida di ritorno dopo aver vinto 2-0 l’andata.