Champions League, Lisbona ospiterà le inedite “final eight” ad agosto

Un cambio di rotta per quanto riguarda la fase finale della Champions league 2019-2020. Secondo quanto riporta la Bild, ci sarà la forma inedita delle final right, che si giocheranno a Lisbona, in Portogallo. La città lusitana avrebbe superato la concorrenza di Francoforte e Mosca, dopo l’addio a Istanbul.

La decisione sarà ufficializzata in occasione dell’Esecutivo Uefa del 17 giugno prossimo: non essendoci nessun club portoghese, il Portogallo soddisfa le richieste dell’Uefa anche per il numero di stadi richiesti. L’Uefa è intenzionata a far ripartire la massima competizione europea per club ad agosto con i quattro ottavi di finale che sono ancora in sospeso a causa dello stop per il coronavirus.