Champions League, Mediaset trasmetterà quattro gare in chiaro

Mancano poco meno di due settimane alla ripresa della UEFA Champions League. Conclusa la fase a gironi, è il turno della fase finale della competizione, che metterà a confronto le migliori 16 squadre d’Europa della stagione 2019/20.

In campo anche le squadre italiane, che proveranno a ritagliarsi uno spazio nell’elite europea, seppur con obiettivi differenti. Se da un lato la Juventus punta dritta al prossimo turno e – guardando in avanti – alla conquista del trofeo, il Napoli dovrà invece ritrovare le certezze smarrite e tentare l’impresa contro un Barcellona trascinato da Lionel Messi.

Discorso diverso per l’Atalanta, che nell’ultima giornata della fase a gironi ha conquistato una qualificazione insperata, sconfiggendo lo Shakhtar Donetsk in trasferta con il risultato di 3-0. I bergamaschi affronteranno il Valencia negli ottavi e proveranno a giocarsi la qualificazione, per un accesso ai quarti che sarebbe storico.

Sarà Mediaset – esattamente come nella fase a gironi – a trasmettere alcune partite degli ottavi di finale in diretta e in chiaro sulle proprie reti. Come riportato dalla concessionaria “Publitalia ‘80” nel listino prezzi degli spot pubblicitari, il Biscione manderà in onda su Canale 5 un totale di quattro partite, di cui tre gare con la partecipazione di un’italiana e una con sole squadre estere. Questo il calendario:

martedì 18 febbraio, ore 21: Atletico Madrid-Liverpool;

martedì 25 febbraio, ore 21: Napoli-Barcellona;

martedì 10 marzo, ore 21: Valencia-Atalanta;

martedì 17 marzo, ore 21: Juventus-Lione.

Il commento delle partite sarà affidato a Pierluigi Pardo. Gli Speciali Champions League, nel quale andranno in onda gli highlights di tutte le partite, saranno condotti in diretta da Giorgia Rossi. Gli inviati Mediaset racconteranno invece dai campi le gare della manifestazione.

Fonte: CalcioeFinanza.it