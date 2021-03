Champions League – Troppo Real per l’Atalanta, l’undici di Gasperini eliminato dalla competizione

Finisce con una secca sconfitta la Bernabeu l’avventura dell’Atalanta. L’undici madrileno ha la meglio per 3-1 contro i bergamaschi. A decidere un match che fin da subito si era messo nel migliore dei modi per gli spagnoli le reti di Benzema, Ramos (rig.) e Asensio. Non esente da colpe il portiere nerazzurro Sportiello. Magra consolazione per l’Atalanta il momentaneo 2-1 di Muriel, arrivato già verso fine partite, poi virtualmente chiusa da Asensio.

Con l’uscita dell’undici di Gasperini un’altra italiana dopo la Juve lascia la competizione più importante d’Europa agli ottavi. Per il calcio tricolore l’ultima speranza è legata ad un difficilissimo miracolo della Lazio chiamata a ribaltare il 4-1 dell’andata contro il Bayern.