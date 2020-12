Un mercoledì di Champions positivo per le italiane. La Juve batte in scioltezza grazie a Chiese, Ronaldo e Morata la Dinamo Kiev in un match che, come il girone, ha poco da dire. Buon pari a Dortmund per la Lazio. Al vantaggio di Guerreiro risponde il solito Ciro Immobile. Entrambi i gol su rigore. Un pari che rimanda comunque il discorso qualificazione all’ultima giornata, con la Lazio che ha due risultati su tre per passare.