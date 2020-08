Champions, Lipsia-PSG 0-2 al 45’: parigini sul velluto

Come contro l’Atalanta, stavolta con le ali invece che con l’arpione. Però la firma di Marcos Aoás Corrêa da San Paolo è ancora in calce sull’Europa che mai s’era vista così. Angel di Maria, che segnerà poi la rete del raddoppio in chiusura di frazione, al tredicesimo fa un cross degno del suo nome di battesimo, Marquinhos rimbalza sul terreno e vola alto. Di testa trafigge Gulacsi, portando i parigini avanti. Il Lipsia, nella notte della sua storia, reagisce, dietro Upamecano e Mukiele vivono tra contrasti e preghiere contro Neymar e Mbappé, davanti Sabitzer sulla destra è quello che trotta di più ma senza Werner pure i bibitari hanno meno energie da vendere davanti. Il francese, di ritorno dall’inizio dopo l’infortunio, al ventitreesimo inizia a frullar le gambe in dribbling e ricorda davvero Ronaldo, l’esecuzione poco conta: Kylian è sfrontato e dorato, baciato da un talento enorme e pure i connazionali, ma avversari, del Lipsia, lo sanno e glielo si legge negli sguardi. Al trentacinquesimo, punizione dai trentacinque, defilata sulla destra: Neymar, tanta arroganza quanta bravura, tira. Conclusione arcuata, prende il palo e poi ride, Gulacsi meno. Il portiere aveva già sbagliato un rinvio in apertura di gara, in chiusura Di Maria non lo grazia. Rinvio stonato, il PSG recupera, Neymar tocca di tacco e il Fideo appoggia di mancino in rete. Quarantacinque minuti dalla gloria, le ali sono tutte parigine.

Fonte: Tuttomercatoweb.com