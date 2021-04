Champions, PSG-Manchester City 1-2: De Bruyne e Mahrez la ribaltano

Termina 1-2 l’andata della semifinale di Champions League tra Psg e Manchester City. PSG meritatamente in vantaggio nel primo tempo. In gol, al 15’, capitan Marquinhos, già decisivo contro il Bayern Monaco. Angolo meraviglioso di Angel Di Maria, il brasiliano prende il tempo alla difesa inglese e di testa batte Ederson per l’1-0. Il Paris Saint Germain ha sfiorato il raddoppio con Di Maria e Paredes ma non è riuscito a siglare la seconda rete. L’unica occasione degli inglesi porta la firma di Mahrez che, sfruttando un errore di Keylor Navas, per poco non ha pareggiato i conti.

Nella ripresa ecco il pareggio del Manchester City al minuto 64. Come sul vantaggio parigino, decisivo un calcio d’angolo: il pallone arriva a De Bruyne che dalla sinistra mette in mezzo un pallone morbido che non viene toccato da nessuno. Il mancato intervento manda fuori tempo Keylor Navas che calcola malissimo la traiettoria e può solo guardare entrare in porta il pallone dell’1-1. Qualche minuto dopo il gol del vantaggio inglese con Mahrez, bravo ad insaccare una punizione. La squadra di Guardiola di aggiudica dunque la gara d’andata vincendo in rimonta sul Psg.