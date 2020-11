Champions, Real Madrid-Inter 3-2: qualificazione sempre più complicata per la squadra di Conte

All’Inter non basta una rimonta da 0-2 e viene sconfitta ancora in Champions League, cedendo per 3-2 contro il Real Madrid. Al 25′ uscita complicata dell’Inter, Hakimi si avventura in un improvvido retropassaggio verso Handanovic che incrocia la traiettoria di Karim Benzema: per il francese è un gioco da ragazzi saltare Handanovic e depositare in rete il pallone dell’1-0. L’Inter prova a reagire, ma è ancora il Real Madrid a trovare il gol: angolo di Kroos, stacco imperioso di Sergio Ramos che elude la marcatura di De Vrij e di testa segna il 2-0. L’Inter è scossa, ma trova subito il modo di restare in partita: minuto 35, Brozovic vede il movimento di Barella che col tacco trova il movimento di Lautaro Martinez. Il Toro anticipa Varane e con un destro a incrociare firma il 2-1. Nella ripresa al 70′ l’inter trova il gol del pari: colpo di testa di Lautaro Martinez, in seguito ad un pallone recuperato sulla trequarti dall’Inter, e sfera che arriva a Perisic che in diagonale supera Courtois. Al 82′ però l’Inter prova a vincerla, lascia spazi ed il Real trova il gol vittoria: azione che nasce con Vinicius che ha spazio a sinistra, guadagna il fondo e serve a rimorchio l’accorrente Rodrygo che di prima intenzione supera Handanovic. Ko pesantissimo che complica ulteriormente il girone dei nerazzurri mentre il Real si rilancia prepotentemente.