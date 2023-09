Champions, Real Madrid-Union Berlino: Bellingham la decide al 95′

Vittoria in extremis per il Real Madrid che vince 1-0 sull’Union Berlino al Bernabeu e si porta momentaneamente in testa al Gruppo completato da Braga e Napoli. Le Merengues tengono a lungo il pallino del gioco, senza però riuscire a trovare l’imbucata giusta per stappare la partita. In avvio di ripresa la squadra di Ancelotti sfiora il gol del vantaggio in due occasioni, con i due pali colpiti da Rodrygo prima e Joselu poi. Quando tutto sembra oramai perduto ecco l’uomo della provvidenza: è il solito Jude Bellingham a regalare i tre punti ai Blancos, con la rete della vittoria al 94’ sugli sviluppi di un corner. Vince il Real a fatica, sconfitto un solido Union Berlino.