Champions, vittorie del City e del Real contro Dortmund e Liverpool

Terminano i primi due quarti di finale d’andata di Champions League.

Manchester City-Borussia Dortmund: All’Etihad Stadium il City batte 2-1-0 il Borussia. Gli uomini di Guardiola segnano al 19′ con De Bruyne: brutto errore di Emre Can, che regala palla a Mahrez, l’algerino chiude un triancolo con Foden e offre al centro per il belga che non sbaglia. al 29′ ancora Emre Can alza il piede in mischia in area giallonera, l’arbitro rumeno Hategan prima indica il dischetto ma dopo l’intevento del Var e la visione al monitor ritorna sui suoi passi.

Real Madrid-Liverpool: A Madrid padroni di casa in grande, battuto 3-1 il Liverpool. I Blancos meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Vinicius Jr al 26′: lancio dalle retrovie di Kroos per il brasiliano che controlla di petto fra Philips e Alexander-Arnold e supera Alisson con una conclusione di collo piede. dopo 10’ il raddppio firmato da Asensio: retropassaggio sciagurato di testa da parte di Alexander-Arnold che innesca lo spagnolo che entra in area indisturbato e con pallonetto sigla il 2-0. Al 53′ i Reds riaprono il match: percussione centrale di Diogo Jota che accelera e poi non colpisce benissim, la però filtra e arriva in area a Salah che colpisce da posizione ravvicinata e supera Courtois. Al 65′ il Real chiude il match: Modric parte dal lato destro dell’area e serve in orizzontale Vinicius che calcia in porta anticipato Philips. La conclusione dell’attaccante piega le mani ad Alisson e si insacca in rete.