Chelsea, comunicato ufficiale: “Niente taglio stipendi, ma fate beneficenza”

Il Chelsea, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che non attuerà il taglio stipendi per i giocatori e lo staff. Tuttavia, il club londinese ha chiesto ai propri tesserati di fare della beneficenza:

“Per il momento non ci saranno riduzioni degli stipendi e il consiglio ha chiesto ai giocatori di concentrarsi sul sostegno a cause caritatevoli”.

The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis…

— Chelsea FC – #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 25, 2020