Chelsea, Lampard: “Giroud può partire anche senza sostituto”

L’Inter è alla ricerca non solo di un centrocampista (ma anche di un attaccante che possa garantire un’alternativa in più alla coppia Lukaku-Lautaro. L’obiettivo numero uno si chiama Olivier Giroud, punta classe 1986 in scadenza in estate con il Chelsea, con cui in stagione è sceso in campo solo 282′, dopo che l’anno scorso ha trascinato Sarri alla vittoria dell’Europa League con 11 gol in 14 gare.

Gli agente del francese, ovvero Manuello con i partner in questa operazione Morabito, Materazzi e Antonini, sono stati nella sede dell’Inter a colloquio con i dirigenti nerazzurri. Un incontro positivo, che ha portato all’intesa con il giocatore: 2 anni e mezzo di contratto se Giroud arriverà in questa sessione di mercato. Accordo che però non è vincolante per giugno, quando il francese si libererà a parametro zero.

Da vedere dunque quando Giroud lascerà Londra. Se subito o solo a fine stagione: “Se deve arrivare un sostituto prima che vada via? Non necessariamente – ha spiegato l’allenatore del Chelsea Frank Lampard in conferenza stampa – se la situazione si rivelerà giusta per tutti, in primis per noi, allora vedremo se potrà lasciare il club. È stato un grande professionista qui, ha continuato ad allenarsi professionalmente pur non avendo molte opportunità di giocare. Ma devo ancora prendere una decisione per la squadra. Non è ancora stato fatto nulla. Penso che il suo agente abbia parlato con il club, ma fino a quando non sarà stato fatto tutto, rimarrà un giocatore del Chelsea”, ha concluso il tecnico. fonte: gianlucadimarzio.com