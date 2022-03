Chelsea, Tuchel: “Bisogna vivere il momento, è complicato capire l’attuale situazione”

Nella giornata che ha visto il Chelsea subire di riflesso le sanzioni imposte dal Governo inglese ad Abramovich, Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk: “Forse mai come ora bisogna vivere il momento, perchè tutto il resto appare molto, molto difficile. E’ complicato capire l’attuale situazione, prevedere come finirà è quasi impossibile. Per cui alla fine dobbiamo restare fedeli al mantra di vivere nel presente. Non è facile ma non è una cosa che possiamo controllare”. La situazione difficile in casa Blues è legata alla guerra in Ucraina, a causa della quale Tuchel ritiene di essere un privilegiato: “Se pensiamo alla situazione orribile in Ucraina, a una guerra inaccettabile e orribile, ci rendiamo conto ci sono cose più importanti del calcio, ed era così anche prima che questa guerra iniziasse. Ci sono bambini che muoiono, persone che muoiono a causa del Covid, altre guerre nel mondo di cui non si parla molto, ci sono lavori là fuori più importanti del mio. Ma è mio dovere concentrarmi su quello che faccio ed è anche per questo che dobbiamo vivere il presente e vedere cosa succederà nelle prossime ore, perché le cose cambiano in fretta”.