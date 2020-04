Chi sono i “Congiunti” a cui fa riferimento Conte? Ecco le novità sulla Fase 2

A chi si potrà far visita a partire dal 4 maggio? Dopo l’ultimo DPCM, il Governo ha provato a far chiarezza (ma ancora in maniera ufficiosa) in merito ai ‘necessari spostamenti per incontrare i congiunti’ citati ieri dal Premier Conte.

Oltre ai parenti più stretti a chi si potrà far visita? Il riferimento è a parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili. Il Governo, comunque, nelle prossime ore dovrebbe fare ulteriore chiarezza sulla vicenda tramite le FAQ presenti sul suo sito.

Fonte: Ansa