Chiariello attacca Mazzarri e invoca l’esonero: “Difende il 9 posto, serve una squadra più offensiva”

Commentando il ko del Napoli a San Siro il giornalista Umberto Chiariello è stato piuttosto duro ai microfoni di Radio Centrale, ecco le sue parole:

“Sei 9° in classifica, vai a Milano per tenere il 9° posto? Questa era la partita per cambiare la stagione. Voglio difendere a 3, e poi? Come offendi? Fai il 3-4-2-1. Nell’Eintracht, Lindstrom giocava a centro destra con questo modulo. Vuoi fare il 3-4-3 allora? Con Ngonge/Politano con Kvara e Simeone punta? Hai tante soluzioni, ma perlomeno non trascuri la fase offensiva”.

Ancora duro il giornalista ha chiarito: “Mazzarri ha perso 8 partite su 15 giocate, più del 50%, un record incredibile con 5 trasferte con 0 gol e non succedeva da 40 anni. De Laurentiis deve prendere il coraggio a due mani perché peggio di Mazzarri non può fare, lui è pavido, gioca per non perdere innanzitutto”, la chiosa finale del giornalista.