Chiariello: “Bestemmia di Lautaro? E’ un bugiardo, ha fatto una figuraccia”

Nel corso della trasmissione ‘A pranzo con Chiariello’, in onda su Radio CRC, è stata mandata in onda una vecchia intervista a Lautaro Martinez, in cui l’attaccante dell’Inter parlava di essere un esempio per i suoi figli. Dopo averla fatta ascoltare, il conduttore Umberto Chiariello si è espresso così: “Lautarò parlò di esempio per i figli? Insegna ai figli evidentemente come dire bugie. Lui oltre che bestemmiatore seriale è anche bugiardo. Ha fatto una figuraccia barbina. Ti aveva detto bene come Acerbi, meglio stare zitto a quel punto”.