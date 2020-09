Chiariello: “Caso Suarez? Non possa pensare che la Juve sia innocente!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Non ci sto. Non è possibile che accada una faccenda del genere sotto gli occhi di tutti, approfittando della buona fede delle persone che vengono meno al loro dovere. Un professore, tifoso della Juventus, fa passare un esame ad un giocatore che guadagna 10 milioni. Non posso pensare che la Juve sia innocente in questa situazione. Se è vero quanto detto dalla Gazzetta, tre giorni fa, che la Juventus ha organizzato l’esame a Suarez, c’è un corto circuito, qualcosa che non funziona”.